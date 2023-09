Autobahnblockaden: 3000 Festnahmen bei Klima-Demos

Bei zwei Protestaktionen für mehr Klimaschutz sind am Wochenende in Den Haag (Niederlande) insgesamt fast 3000 Teilnehmer vorübergehend festgenommen worden. Sie hatten am Samstag und Sonntag die Autobahn A12 nahe dem niederländischen Parlaments-und Regierungsviertel blockiert. An beiden Tagen setzte die Polizei Wasserwerfer gegen die Gruppe Extinction Rebellion (XR) ein.