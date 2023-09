Aktivisten blockierten wieder Autobahn in Den Haag

Eigenen Angaben zufolge will die Gruppe die A12 so lange täglich blockieren, bis in den Niederlanden staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Am Sonntag war es dann zum zweiten Mal in Folge so weit: Die Polizei setzte erneut Wasserwerfer gegen die Gruppe ein und nahm Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Auf X (früher Twitter) verkündete sie am Sonntag wenig später, alle Aktivistinnen und Aktivisten von der Autobahn weggebracht zu haben.



