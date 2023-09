Scheinwahlen in besetzten Gebieten

Die russische Führung hält derzeit Regionalwahlen in besetzten Gebieten der Ukraine ab, die von Betrugsvorwürfen überschattet sind (siehe Video oben). Wie berichtet, haben unabhängige Beobachterinnen und Beobachter in den ersten Tagen zahlreiche Verstöße bei der Abstimmung bemerkt. Die Urnengänge sollen als die am wenigsten freien seit Beginn der Ära Wladimir Putin in Russland vor 24 Jahren gelten.