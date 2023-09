Abfall in Abfall zu verpacken spart Kunststoff ein

Aus alten Big Bags werden neue Transportsäcke: Damit kann Abfall auch wieder in Abfall verpackt werden. Was technologisch schon längst in vielen Sektoren möglich wäre, hat nun die Puhm GmbH aus Niederösterreich in kurzer Zeit für die Verpackung und Sammlung von gesundheitsgefährdendem Asbest und Mineralwolle umgesetzt.