Nehammer nach Erdbeben: „Österreich wird helfen!“

In Isarel seien am Samstag alle Ministerien angewiesen worden, die Entsendung einer Hilfsdelegation vorzubereiten, meldeten israelische Medien. Auch US-Präsident Joe Biden äußerte sich. Seine Regierung sei in Kontakt zu den marokkanischen Behörden, hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. „Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite Marokkos und meines Freundes König Mohammed VI. in diesem schwierigen Augenblick“, schrieb Biden.