Marokko weint: Stärkstes Beben seit 100 Jahren!

Laut Außenministerium keine Österreicher verletzt

Informationen über Betroffene aus Österreich lägen derzeit nicht vor, teilte das Außenministerium am Samstagvormittag mit. Aktuell seien jedoch rund 30 Personen reiseregistriert, hieß es weiter. Ein Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Rabat sei bereits auf dem Weg in das besonders betroffene Krisengebiet Marrakesch. Laut Ministerium befinden sich aktuell rund 215 Auslandsösterreicher in Marokko.