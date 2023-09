Kochers Marokko-Reise wegen Erdbeben verschoben

Wegen des schweren Erdbebens in Marokko mit mehr als 800 Toten wird Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Sonntag doch nicht in das nordafrikanische Land reisen. Die dreitägige Visite wird verschoben, teilten das Wirtschafts- und das Außenministerium am Samstag in einer Aussendung mit.