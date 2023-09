„Veräppeln brauchen wir uns auch nicht lassen“

Dennoch musste Schnegg durchhalten, weil Rangnick schon zur Pause vom Spielaufbau entsetzt Kevin Danso und Philipp Lienhart, also sein Abwehrzentrum, „eliminiert“ hatte: „Mit deutlichen Worten wäre es nicht getan gewesen, wir mussten wechseln. Wir konnten ja so nicht weiterspielen.“ Danso erkannte Rangnick im Vergleich zur letzten Saison, als der Lens-Legionär in die Top-Elf der Ligue 1 gewählt wurde, nicht wieder.