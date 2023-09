ÖFB-Debütant „völlig platt“: Rangnick verärgert

„Das hat mich schon gewundert“

Mit Debütant David Schnegg war Rangnick unter anderem nicht zufrieden. „Mich hat schon gewundert, dass er in den letzten 20 Minuten offensichtlich völlig platt war. Er ist 23, 24 Jahre alt und müsste eigentlich am Beginn einer Saison voll im Saft stehen, so intensiv war das Spiel auch nicht.“ Der Linksverteidiger von Sturm Graz habe zwar „in der ersten Hälfte die eine oder andere gute Aktion“ abgeliefert, „wo er in den Speed gekommen ist und den einen oder anderen Freistoß herausgeholt hat“. Doch am Ende habe man bei Schnegg „die eine oder andere technische Unsauberkeit“ gemerkt, so der Teamchef.