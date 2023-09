Hudson fixiert Olympia und Diamond-League-Finale

Victoria Hudson ist und bleibt heuer die große Sensation der österreichischen Leichtathletik! Die 27-jährige Speerwurf-Rekordlerin, die bei der WM in Budapest als Final-Fünfte schon für großes Aufsehen gesorgt hatte, belegte bei der Diamond League in Brüssel mit 64,65 m den wahrhaft sensationellen zweiten Platz und qualifizierte sich damit sogar noch für das Finale der Diamond League am 16./17. September in Eugene.