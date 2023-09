Sobotka ohne Zukunft| Kurz ohne Zukunft

Sobotka ohne Zukunft. Niederösterreichischer Landeshauptmann wäre er gerne geworden - doch Langzeit-Landeshäuptling Erwin Pröll zog Johanna Mikl-Leitner Wolfgang Sobotka vor. Der polternde Politiker, der gleichzeitig braver Parteisoldat ist, übersiedelte 2016 in die Bundesregierung und wurde Innenminister, seit fast sechs Jahren steht er nun dem Parlament als Präsident vor. Das, so heißt es, hätte er auch gerne nach den nächsten Nationalratswahlen im kommenden Jahr fortgesetzt. Doch dabei scheint ihm Johanna Mikl-Leitner einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wie „Krone“-Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger heute in ihrem „Inoffiziell“ berichtet, soll Mikl-Leitner ihrem Parteifreund und Landsmann Sobotka im Juni mitgeteilt haben, dass er bei den Nationalratswahlen 2024 nicht wie erhofft als Spitzenkandidat der ÖVP Niederösterreich nominiert werde. Seither, so heißt es, herrsche dicke Luft zwischen den beiden „Alpha-Tieren“ Mikl-Leitner und Sobotka, für den die Polit-Pension, wie Metzger weiß, ein Horror-Gedanke sein muss. Der gibt sich freilich nach außen gelassen: Er habe sich noch gar keine Gedanken über die Wahl gemacht. Na, wer das glaubt. Was man hingegen schon glauben kann: Dass Sobotka so weit Parteisoldat bleibt, dass er auch diese Abfuhr, die ihm wohl seine politische Zukunft raubt, hinnehmen wird. Nach außen hin.