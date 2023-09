Hochstapler ließ sich von Frauen finanzieren

Partnerinnen wusste nichts von Betrügereien

Mit der einen Partnerin, die er über eine Single-Börse kennengelernt hatte, befand sich der Mann seit Oktober 2018 in einer Beziehung. Er habe ihr den im Ausland viel beschäftigten und wohlhabenden Business-Mann vorgespielt, der in Griechenland Grundstücke besitze, schilderte die 55-Jährige als Zeugin: „Ich habe nicht gewusst, dass er ein professioneller Betrüger ist.“ Erst im Nachhinein sei sie draufgekommen, dass der Garagenplatz für die gemeinsame Wohnung auf ihre Kosten lief, obwohl sie kein Auto und nicht einmal einen Führerschein besitzt, dass er ihre Eltern um Geld angepumpt und in ihrem Namen und mit einer gefälschten Unterschrift einen Kredit in Höhe von 25.000 Euro aufgenommen hatte. „Er hat es geschickt gemacht“, gab die Zeugin an, „das ist das Faszinierende an ihm. Er kann einen so reindrehen, dass man es nicht merkt.“