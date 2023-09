Bayern München löst Vertrag mit Mane-Kumpel auf

Mit Ronaldo auf Torejagd

Nach Mane trennt sich der FC Bayern also auch von seinem Kumpel. 2022 war Mane für 32 Millionen Euro von Liverpool nach München gekommen, konnte die hohen Erwartungen nur anfangs halbwegs erfüllen. Nach einer Verletzung kam er nicht wieder in Topform. Inzwischen geht der 31-Jährige in Saudi-Arabien gemeinsam mit Superstar Cristiano Ronaldo für Al-Nassr auf Torejagd.