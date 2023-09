Fall Aiwanger: Bayern-Vize darf im Amt bleiben

Freie Wähler gewinnen in Umfragen trotz Affäre

Der Zwischenausschuss ist in Bayern in der Zeit kurz vor Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig, ihm gehören aktuell 51 Abgeordnete an. Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt. In Umfragen führt die regierende CSU mit rund 38 Prozent, gefolgt von dem Koalitionspartner Freie Wähler mit 16 Prozent.