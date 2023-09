Parken in Graz wird mit Schulstart teurer

Kurzparken im Graz am teuersten

Konkret bedeutet das, dass eine Stunde in der blauen Zone (Kurzparken) ab Montag nächster Woche 2,60 Euro statt wie bisher zwei Euro kostet. Auch in der zeitlich unbegrenzten grünen Zogen steigen die Gebühren (Details siehe Grafik). Ein Vergleich mit anderen Landeshauptstädten zeigt: Beim Kurzparken müssen Autofahrer in Graz am tiefsten in die Tasche greifen.