Für Klima, gegen Verkehr: Parken in Graz teurer

Dass Parken in Graz bislang ein Schnäppchen gewesen wäre würden vermutlich nicht viele behaupten - jetzt wird aber, inmitten der Teuerungswelle, an der Preisschraube gedreht: Eine halbe Stunde in der Blauen Zone schlägt sich dann mit 1,30 Euro zu Buche, in der Grünen Zone wird von 0,8 auf 1 Euro erhöht.