„Erhöhung der Grazer Parktarife ist Schnapsidee“

Über kaum ein Thema lässt sich in Graz so leidenschaftlich diskutieren wie über den Verkehr. Den einen kann die Verkehrswende gar nicht schnell genug gehen, und sie würden am liebsten alle Autos (im Zweifel samt Besitzern!) vor der Stadtgrenzen im Exil wissen. Die anderen verzichten (gefühlt) ohnehin schon auf so vieles, der vierrädrige Untersatz ist daher schlicht unersetzbar.