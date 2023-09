„Kinderbetreuung neu“ wird Herkulesaufgabe

4,5 Milliarden gibt es zusätzlich für die so große wie alte Problemzone Kinderbetreuungsplätze. Bis 2030 soll jede Familie, die es auch will, Kinder unterbringen können. Ab dem ersten Lebensjahr. Im Fokus vor allem die ganz kleinen bis drei Jahre. Hier will man 50.000 zusätzliche Plätze. „Wichtig ist, dass Frauen die Wahlfreiheit haben, auch möglichst rasch Vollzeit zu arbeiten“, sagt Raab. Sie nennt bewusst die Frauen. Denn diese tragen nach wie vor die große Last der Kinderbetreuung. Und verlieren dabei Arbeitszeit und somit Pensionsansprüche.