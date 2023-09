„Ich wollte schon immer einen Ozean überqueren“

Als Bernie Ecclestone „Kapitän“ der Formel 1 war, war er sein finanzieller „Steuermann“. Am 3. September stach Gert Bergmann im englischen Portsmouth nun aber richtig in See. Für ein Jahr, um den Globus zu umsegeln. Zuvor legte der Linzer Job und Autos ruhend, vermietete seine Wohnung - und sprach mit der „Krone“.