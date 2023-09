Neues „Grün“ kommt mit der Drohne geflogen

Neue Methode soll Wald aufforsten

Wichtig ist jetzt einmal, das Gelände zu stabilisieren. Das erfolgte jetzt mit einer neuen Methode, die gleich als Test dazu dient, wie man in Zukunft auf derlei Ereignisse reagieren kann. Die Experten der „Kärntner Saatbau“ haben dazu eine eigene Mischung aus Klee und Gräsern zusammengestellt und von einer Tiroler Firma „behandeln“ lassen. Damit die feinen, leichten Samenkörner schwerer werden und aus dem Feststofftank der Drohne zu Boden fallen, werden sie mit einer Hülle überzogen, die, auf dem Boden angekommen, auch gleich als Starter und Dünger fungiert. „Wenn alles passt, sollte das Saatgut in zehn Tagen keimen und in 14 Tagen sich schon erstes Grün zeigen“, sagt Rainer Frank, Geschäftsführer der „Kärntner Saatbau“.