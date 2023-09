Einbruch beim Verkauf von Immobilien in ganz Tirol

Innsbruck hält sich auch beim Umsatz am stabilsten

Das Minus bei den Verkaufszahlen macht sich natürlich auch bei den Umsatzzahlen bemerkbar. „Wie gewohnt bleibt Kitzbühel mit großem Abstand führend und trotz einem Minus von 27 Prozent mit 545 Millionen Euro an der Tiroler Spitze“, rechnen die Experten vor. Die Silbermedaille geht an Innsbruck-Land mit 350 Millionen Euro bzw. einem Minus von 17,6 Prozent. Bronze beansprucht die Landeshauptstadt. „Wie schon bei den Immobilienmengen hält sie sich am stabilsten. Sie bleibt nur 2,8 Prozent unter dem Halbjahresergebnis 2022 und landet bei 288 Millionen Euro.“