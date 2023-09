„Her Royal Hotness“ feiert ihren 40. Geburtstag

Es war 2011, genauer gesagt, am 29. April, als sie in einem figurbetonten weißen Kleid, das vor allem ihren Po zur Geltung brachte, vor der Westminster Abbey ins Rampenlicht stürmte und als „Her Royal Hotness“, also „Königlicher Feger“, weltweit gefeiert wurde. Seit Mittwoch sind Pippa Middleton und damit auch ihr berühmter „Pippa-Po“ 40 Jahre alt.