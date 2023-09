„Lange keinen Finger gerührt“: Kritik an Nehammer

Um die Lebenssituation vieler Eltern zu verbessern, kündigte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag großspurige Investitionen in die Kinderbetreuung an. So ganz glauben wollen ihm das SPÖ und Gewerkschaften jedoch nicht. Sie orten nicht viel mehr als einen „Marketingschmäh“.