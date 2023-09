Asylanträge in Europa: Österreich auf Platz fünf

In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in den ersten sechs Monaten 2023 rund 519.000 Asylanträge verzeichnet worden - und somit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Österreich liegt mit 22.990 Anträgen auf Platz fünf. In Ungarn gab es im ersten Halbjahr gar nur 22 Asylanträge.