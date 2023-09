Alkolenker in der Südsteiermark von Zug erfasst

Ein schwer alkoholisierter Autofahrer blieb am Montagnachmittag in Neudorf ob Wildon (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark direkt auf einem Bahnübergang stehen. Ein Zug mit 25 Fahrgästen an Bord erfasste den Pkw trotz Notbremsung. Der 52-jährige Autolenker musste vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.