Pkw von Zug erfasst: Lenkerin schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es Freitagfrüh am Bahnübergang Grießbrückenweg in Söding: Eine 56-jährige Lenkerin wurde mit ihrem Fahrzeug von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt. Sofort waren jedenfalls die Rettungskräfte des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach mit einem Rettungswagen und dem Kommandofahrzeug an der Unfallstelle. Zusätzlich wurde auch der Notarzthubschrauber alarmiert, um schnellstmöglich medizinische Hilfe zu leisten.