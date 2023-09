Fassungslosigkeit nach furchtbarem Bagnaia-Crash

„Verband glänzt bei der Sicherheit durch Nichtstun“

Was Auinger stört: „Die FIM, der Motorrad-Weltverband, glänzt in der Sicherheitsfrage durch Nichtstun. Dabei kann es um Leben und Tod gehen.“ Schon seit Saisonbeginn stößt der dichte MotoGP-Kalender auf viel Kritik. Unfälle - wie jener von Pecco Bagnaia (der zum Glück zahlreiche Schutzengel an Bord hatte) - verstärken diese. Bereits acht Fahrer fielen heuer nach Stürzen aus. Zu viele …