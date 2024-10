Rosenkrieg! Emotionale Worte von David Schumacher

David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Profi Ralf und Cora Schumacher, hat sich auf Instagram in den seit Wochen tobenden Rosenkrieg seiner Eltern eingeschalten. Er stellt sich klar an die Seite seines Vaters und fordert seine Mutter in einem emotionalen Statement auf, Ralf und ihn in Ruhe zu lassen. Anschließend teilt er eine Story von einem Anwaltsschreiben.