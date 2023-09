KTM-Pilot Binder: „Sowas ist der größte Albtraum!“

Das MotoGP-Rennen in Barcelona war am Sonntag durch einen Massensturz sowie eine riesengroße Schrecksekunde um Francesco „Pecco“ Bagnaia in der ersten Runde überschattet worden. KTM-Pilot Brad Binder, der keine Chance hatte, auszuweichen, fuhr dem Italiener übers Bein: „Das ist der größte Albtraum eines Fahrers!“