Tourist klettert für Selfie auf Brunnen in Florenz

Zwei Jugendliche hatten vor zehn Tagen die Kopie der Statue von Michelangelos Meisterwerk David auf dem Piazzale Michelangelo in Florenz bestiegen. Ein Bursch und eine junge Frau wurden gefilmt, während sie auf den Sockel der Statue kletterten und sich dann an die Beine des David anklammerten. Das Video wurde auf Sozialen Netzwerken veröffentlicht und löste Empörung aus. Die Statue befindet sich auf dem Piazzale Michelangelo, von dem man einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt Florenz genießt. Das Original der David-Skulptur, die Michelangelo aus einem einzigen Marmorblock schuf, wird seit 1873 in der Galleria dell‘Accademia aufbewahrt. Sie zeigt den biblischen David in dem Moment, in dem er mit der Steinschleuder den Kampf gegen den Riesen Goliath aufnehmen will.