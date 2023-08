Jugendliche besteigen David-Statue in Florenz

Große Aufregung in Italien, weil Touristen und Touristinnen gegenüber Monumenten und Denkmälern respektlos sind. Zwei Jugendliche haben in der Nacht auf Donnerstag die Kopie der Statue von Michelangelos Meisterwerk David auf dem Piazzale Michelangelo in Florenz bestiegen. Der Bursch und die junge Frau wurden gefilmt, während sie auf den Sockel der Statue kletterten und sich an den Beinen der Statue anklammerten.