Macrons Abayas-Verbot: „Lassen nichts durchgehen“

Seit 2004 ist das Tragen von Kopftüchern, Kippa und Kreuzen an Halsketten in französischen Schulen verboten. Jetzt hat die Regierung von Emmanuel Macron auch die Abaya, das Überkleid vieler muslimischer Frauen, pünktlich zum Schulbeginn verbannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte: „Wir lassen nichts durchgehen.“ In Frankreich seien Staat und Religionsgemeinschaften streng getrennt.