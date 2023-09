Anwalt: „Mein Mandant möchte heute alles erzählen“

Wiener Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Das Gericht rät dringend davon ab, als Besucher zum Prozess zu kommen: „Wir werden nur Sitzplätze vergeben und diese werden bereits mit Journalisten großteils belegt sein“, so Sprecherin Christina Salzborn. Der aufsehenerregende Prozess stellt auch die Sicherheitsbehörden vor Herausforderungen. So wird in und um das Landesgericht eine Hundertschar an Polizisten - uniformiert und in Zivil - im Einsatz sein.