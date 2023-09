Galgen & Co.: Wütende Proteste milderten Urteil ab

Keine Haft, aber strenge Auflagen

Teichtmeister wurde am Dienstag wegen der Herstellung und des Besitzes von pornografischen Darstellungen Minderjähriger am Wiener Straflandesgerichts zu zwei Jahren bedingter Haft sowie einer bedingten Einweisung verurteilt. Es gilt eine Probezeit von fünf Jahren, eine Unterbringung in einer Anstalt sei jedoch „nicht notwendig“, so der Richter weiter.