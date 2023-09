So bleibst Du am Bahnsteig auf der sicheren Seite!

Auch wenn du am Bahnsteig Musik hörst, telefonierst, Nachrichten am Handy schreibst oder gar verbotenerweise mit dem Skateboard fährst, bist du abgelenkt und gefährdest dich und möglicherweise auch andere. Deshalb haben Roller, Skateboards, Fahrräder und andere Sportgeräte am Bahnhof Pause. Sie dürfen nicht verwendet werden!