Bewegende Bilder | Bemühter Kanzler

Was für ein trostloser Polit-Sommer in Österreich - aber liegt er nun endlich hinter uns? Kommt jetzt ein Herbst mit ernsthafteren Themen? Widmet sich die Politik endlich den echten Herausforderungen? Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber so richtig zum Leben erweckt wird sie längst noch nicht: Da erregen zumindest zwei der größeren Parteien gerade mit bewegten Bildern Aufsehen. Bewegten Bildern, die auch bewegen - wie etwa das Video der Jungblauen, die dabei unverhohlen längst überwunden geglaubte Zeiten huldigen. FPÖ-Chef Herbert Kickl findet das Video „großartig“, ÖVP-Innenminister Gerhard Karner nennt es schlicht „grauslich“, die Staatsanwaltschaft prüft den Verdacht der Verhetzung und Wiederbetätigung nach einer Anzeige des Verfassungsschutzes. Unterdessen sorgen auch zwei Filme für Aufsehen, die sich um Sebastian Kurz drehen. Einerseits das Werk von Kurt Langbein, das sich unter dem Titel „Projekt Ballhausplatz“ kritisch mit dem Ex-Bundeskanzler auseinandersetzt. Und andererseits „Kurz“ von Sascha Köllnreiter, der in Verdacht geriet, ein Gegenfilm zu Langbeins Doku zu sein. Das bestreiten die Produzenten jetzt heftig, die Filmemacher fühlen sich missverstanden, denn sie hätten keine Nähe zu Kurz. Na, dann sollte man sich die Filme also vielleicht anschauen und selbst ein Bild von den bewegenden bewegten Bildern machen. Das wollen allerdings, sieht man das Ergebnis der diesbezüglichen „Frage des Tages“ der „Krone“ nur die allerwenigsten tun. Vielleicht bewegt ja Kurz doch nicht mehr.