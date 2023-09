Kärntner (32) mit Nackt-Videochat erpresst

Schon am Samstag wurde der 32-Jährige auf der Social-Media-Plattform Instagram kontaktiert. „Eine unbekannte, nackte Frau versuchte ihn per Videochat zu verführen, er sollte sich ausziehen“, schildert die Polizei. Das ignorierte der Klagenfurter noch. Doch am Sonntag, bei der nächsten Kontaktaufnahme, konnte der Klagenfurter wohl nicht mehr widerstehen. Die Unbekannte überredete ihn, sich zu entblößen und sich zu filmen.