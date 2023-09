850. Tor! Ronaldo schreibt einmal mehr Geschichte

Cristiano Ronaldo hat am Samstag beim 5:1-Sieg von Al-Nassr bei Al-Hazm in der saudischen Liga das 850. Tor seiner Profi-Laufbahn bejubelt. Der Portugiese erzielte sein sechstes Tor in den jüngsten drei Spielen und steuerte zwei Assists bei, während Al-Nassr den dritten Sieg in Folge einfuhr.