„Nach dem 0:1 war es ganz schlimm“

Eine klare Geschichte war der Dreier gegen Lafnitz jedoch nicht. Die Gäste trafen schon in Minute sechs den Pfosten, eine Minute später gingen sie dann wirklich in Führung. Was sich dann entwickelte, war eine chancenreiche Partie. Mit klaren Vorteilen für die Hausherren. Den Ausgleich machte Marko Martinovic, eine Prirsch-Flanke war an den langen Pfosten durchgerutscht (35.). Das 2:1 durch den eingewechselten Joao Soares in Minute 68 war sehenswert - der Brasilianer stand zwar mit dem Rücken zum Tor, nagelte die Kugel nach einer blitzschnellen Drehung aber in die lange Ecke - seinem Lafnitzer Verteidiger dürfte von der Aktion immer noch schwindlig sein.