Mittersillerin führt eine der modernsten Apotheken

Astrid Brandstetter hat reichlich Mut bewiesen. Die heute 47-jährige, gebürtiger Pongauerin angelte sich 2021 in Mittersills Stadtzentrum nur unweit vom bekannten Hotel und Restaurant Bräurup das Gebäude des alten Bezirksgerichts. Innerhalb der geschichtsträchtigen Gemäuer ist neben Beratungsräumen und einem Veranstaltungssaal auch die Tauern-Apotheke untergebracht. Die Unternehmerin investierte nicht nur in das Gebäude, sondern auch in zukunftsweisende Technik.