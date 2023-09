Rapid krallt sich Defensiv-Mann von Feyenoord!

„Nach der schweren Verletzung von Nenad Cvetković sowie dem Abgang von Martin Koscelnik wollten wir uns in der Abwehr unbedingt noch verstärken“, so Sport-Geschäftsführer Markus Katzer zu der Neuverpflichtung. Kasanwirjo sei bereits lange auf der grün-weißen Liste gestanden „und ein Spieler, der trotz seiner Jugend bereits auf drei Defensiv-Positionen in der höchsten niederländischen Spielklasse Erfahrung sammeln konnte“.