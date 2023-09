Putin und Erdogan verhandeln ab Montag wieder

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, dass Putin und Erdogan ihre Gespräche am Montagmittag in der russischen Stadt Sotschi beginnen würden. Zuvor hatten die Außenminister der beiden Länder verhandelt. Der NATO-Staat Türkei bietet sich immer wieder als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland an, zumal Erdogan lange einen guten Draht zu Putin hatte. Zuletzt sollen die Beziehungen aber etwas abgekühlt sein.



Hier sehen Sie eine Infografik zum Getreideabkommen.