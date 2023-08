Erdogan rügt Westen wegen Getreideabkommen

Dem Westen warf er vor, nicht die Maßnahmen ergriffen zu haben, „die es ermöglicht hätten, die durch die Schwarzmeer-Initiative geschaffene positive Atmosphäre in einen Waffenstillstand und dann in ein dauerhaftes Friedensabkommen umzuwandeln“. Die Haltung der Türkei sei „klar“, sagte Erdogan bei einer Botschafter-Konferenz in der türkischen Hauptstadt.