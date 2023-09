Die ÖVP: An Macht gewöhnt und jetzt in der Krise

1. Die Wahlergebnisse: In der letzten Nationalratswahl erhielt die ÖVP als klar Erstplatzierter fast 38 Prozent der Stimmen. Zuletzt ging es fast überall steil bergab. Man verlor in den Landtagswahlen von Niederösterreich, Tirol und Salzburg jeweils bis zu rund zehn Prozentpunkte der Stimmen. Da hilft angesichts des niedrigen Ausgangsniveaus ein vergleichsweise kleines Plus in Kärnten wenig.