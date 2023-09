Vasseur will Versöhnung, keine Rache bei Hamilton

„In Monza kann alles passieren“

Die Scuderia ist aktuell nur Vierter in der Konstrukteurswertung, der letzte Formel-1-Sieg von Ferrari datiert aus dem Juli 2022 in Österreich. Dort gewann Charles Leclerc, dem auch der letzte Monza-Heimsieg gelang - das war 2019. „Es ist immer ein besonderes Gefühl hier in Monza. Ich hoffe, so viel Rot auf den Tribünen zu sehen wie immer“, sagte Leclerc. „In Monza kann alles passieren, die letzten Jahre haben gezeigt, dass nicht immer das schnellste Auto gewinnt.“