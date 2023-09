Amal Clooney verzauberte nicht nur ihren George

Schon seit Tagen machen George und Amal Clooney Venedig unsicher. In die Lagunenstadt war das Paar aber nicht wegen der legendären Filmfestspiele, die am Mittwoch am Lido in die 80. Ausgabe gestartet waren, sondern, weil die 45-Jährige bei den Diane von Fürstenberg Awards für Engagement ausgezeichnet werden sollte.