Betrunkener Lenker fuhr PKW eine Böschung hinab

Ein weiterer Unfall unter Alkohol-Einfluss ereignete sich am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Stadt Salzburg. Mit 1,78 Promille kollidierte ein 36-jähriger Bosnier mit seinem Pkw aus unbekannter Ursache in der Dreifaltigkeitsgasse mit einer Polleranlage. Der Fahrer und sein 27-jähriger brasilianischer Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an Fahrzeug, Polleranlage, Verkehrszeichen und Fahrrädern. Beide Verletzten wurden ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.