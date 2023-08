Beliebter Weihnachtsmarkt hat ein neues Highlight

In 115 Tagen ist Weihnachten. Die Einstimmung auf Heilig Abend beginnt in Linz aber schon viel früher. In 79 Tagen startet am 18. November der Weihnachtsmarkt im Volksgarten mit einem neu entwickelten Konzept, einem neuen Highlight und etlichen Maßnahmen für die bestmögliche Schonung der Grünflächen.