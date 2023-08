Leihe fix! Lukaku wechselt erneut in die Serie A

Die Italiener liehen den 30-Jährigen für ein Jahr von Chelsea aus und überweisen laut italienischen Medien acht Millionen Euro an den englischen Premier-League-Klub. Lukaku, der in der vergangenen Saison an Inter Mailand verliehen war, stürmt damit wieder für Startrainer Jose Mourinho, mit dem er schon bei Chelsea und Manchester United zusammengearbeitet hatte.