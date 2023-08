Prigoschin flog mit Putin-Bild in den Tod

Putin-Prigoschin-Treffen in Moskau

Auch soll sich Prigoschin dem Telegram-Kanal vchk-ogpu zufolge einen Tag vor dem Absturz noch mit Putin getroffen haben. Er war kurz zuvor aus Afrika nach Russland zurückgekehrt. Am 22. August - also einen Tag vor der Explosion des Jets - kam der Kreml-Chef mit dem Präsidenten von Mosambik in Moskau zusammen. Anscheinend dürfte Prigoschin etwas mit dem Gespräch zu tun gehabt haben.